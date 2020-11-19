الهند تشترى 1.5 مليار جرعة من لقاح كورونا لتلقيح سكانها بالكامل

كتبت أمل علام

قال تقرير نشره موقع TimesNowNews إن الهند أكدت شراء أكثر من 1.5 مليار جرعة من لقاح لفيروس كورونا، وهو ما يزيد عن 1.2 مليار جرعة اشتراها الاتحاد الأوروبى ومليار جرعة اشترتها الولايات المتحدة.

وذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أن مشتريات الهند المؤكدة من جرعات اللقاحات 1.5 مليار جرعة، وهو أكبر من 1.2 مليار جرعة في الاتحاد الأوروبي، ومليار جرعة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحتلان مرتبة متقدمة بسبب مشترياتهما من الجرعات المحتملة، في حين أن الولايات المتحدة قد اشتركت حتى الآن في شراء أكثر من 1.5 مليار جرعة محتملة، فقد اشترك الاتحاد الأوروبي أيضًا في شراء أكثر من 760 مليون جرعة

ويستند التقرير إلى مبادرة مقياس السرعة والإطلاق التابعة لكلية ديوك، والتي تدرس بشكل منهجي العوامل التي تدعم أو تعيق توفير الابتكارات الصحية للدول ذات الدخل المنخفض، وفقًا لمبادرة Launch and Scale Speedometer ، تحتل الهند المرتبة الثالثة.

مع شراء مليار جرعة مؤكدة وأكثر من 1.5 مليار شراء جرعة محتملة، حصلت الولايات المتحدة وحدها على أكثر من 2.6 مليار جرعة من اللقاحات، ما يشير إلى أنها قد تلقيح سكانها بالكامل أكثر من مرة.

وفى الوقت نفسه فإن الهند تعطي الأولوية بالفعل لمعرفة الأفراد الذين سيحصلون على اللقاح أولاً، تعمل مجموعة الخبراء الوطنية المعنية بإدارة اللقاحات على عملية محددة زمنيًا لتلقيح معظم أعداد الأشخاص بمجرد إطلاق لقاح فعال تمامًا.

وأمس الأربعاء أكدت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech ، أن التجارب النهائية للقاح المرشح القائم على mRNA ضد فيروس كورونا ، BNT162b2 ، تظهر فعالية 95%، تأمل الشركات في إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم بحلول عام 2020 وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021.

وفقًا للباحثين في مبادرة مقياس السرعة والإطلاق التابعة لكلية ديوك، تم حجز أكثر من 8 مليارات جرعة من لقاحات فيروس كورونا حتى الآن بسبب التزامات السوق المسبقة قبل ظهور أي نتيجة نهائية واضحة لفعالية أي من اللقاحات المرشحة.

أثار الباحثون أيضًا مخاوف من أن هذه الصفقات والصفقات المتقدمة التي يتم إجراؤها لتطوير العروض الحالية من قبل الدول ذات الدخل المرتفع وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط ​​يمكن أن تؤثر على التوزيع العادل والمنصف للقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم، في جميع أنحاء العالم، فقد ما لا يقل عن 1339130 شخصًا حياتهم بسبب فيروس كورونا منذ ظهور المرض في الصين في ديسمبر الماضي.