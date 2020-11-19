اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات حول اتهام رجل أعمال لزوجته بالاعتداء عليه بـ6 أكتوبر

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:26 م
النيابة تطلب التحريات حول اتهام رجل أعمال لزوجته بالاعتداء عليه بـ6 أكتوبر أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام رجل أعمال (م . ن. ف) لزوجته بالاستعانة بآخرين والاعتداء عليه بالضرب وإصابته، وأخذ منقولات من الشقة السكنية المقيم فيها بـ"كمبوند" سكنى بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات زوجية بينهما، وهي القضية المقيدة برقم 10294 سنة 2020.
 
وقال المجني عليه في أقواله، إنه إثر خلافات بينه وزوجته، فوجئ بها تستعين بعدد من الأشخاص ويقتحمون منزله، ويستولون على منقولات وأغراض من داخلها، واعتدى عليه بالضرب من كان بصحبتها، وقدم تقريرا طبيا صادرا من مستشفى 6 أكتوبر المركزي أفاد إصابته بسحجات بالشفة العليا من الجهة اليسرى من الصدر وكدمات سطحية، وإصابته بسحجة في الركبة اليسرى.
 
فيما حررت الزوجة  ( ه. ع . أ)  محضر أخر قيد برقم 5091 سنة 2020 إدارى بمدينة 6 أكتوبر، قالت فيه، أنها عقب توجها لزيارة أبنها بمدينة الرحاب، وعدوتها للشقة سكنها فوجئت بقيام زوجها بتغيير قفل بابا الشقة ومنعها من إعطائها متعلقاتها الشخصية وحضرت لإثبات الحالة.
 

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