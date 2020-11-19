اليوم السابع
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النيابة تأمر بالتحفظ على 6 أطنان عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:20 م
النيابة تأمر بالتحفظ على 6 أطنان عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية عصائر - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 6,76 طن عصائر فواكه معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع لإنتاج العصائر "بدون ترخيص"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج العصائر "بدون ترخيص"، بحيازة عصائر معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر.
 
تم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 6,76 طن عصائر فواكه معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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