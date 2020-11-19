كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف وأمانة سر عصام ترك، بالسجن المشدد 15 سنة، لعاطل متهم بقتل مسن بسبب خلافات بينهما.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه قتل المجني عليه "عادل . م " بسبب وجود خلافات سابقه بينهما، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه ، وأعد لهذا الغرض سلاح ابيض "سكين ".

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بالتوجه للمجنى عليه داخل مسكنه بـ 6 اكتوبر، وتعدى عليه بالضرب باستخدام السكين قاصدا من ذلك قتله، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي اودت بحياته.

وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت احالة المتهم للمحاكمة الجنائية.