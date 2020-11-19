وتحدث المرصد عن وقوع قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، الثلاثاء الماضي ، كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى.