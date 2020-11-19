المؤسسة الوطنية للنفط وتوتال تناقشان زيادة الإنتاج وتوسيع الاستثمارات بليبيا

رويترز

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أنها ناقشت مع شركة توتال الفرنسية "مساعي المؤسسة وجهودها الحثيثة للرفع من القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج إلى أعلى مستويات، كما تم التطرق إلى رغبة شركة توتال في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا"، وقالت الشركة في البيان إن رئيس توتال للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستيفان ميشيل عبر في اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله عن استعداد الشركة "لتقديم الدعم ومد جسور التعاون مع شريكها الاستراتيجي المتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط".