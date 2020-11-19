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المؤتمر الدولى لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة يناقش تأثير جائحة كورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:28 م
المؤتمر الدولى لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة يناقش تأثير جائحة كورونا جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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ينظم قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة المنصورة "المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية " MEVAC  2020 " خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2020، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور تامر أبو السعد  القائم بعمل عميد كلية الطب ، وتنظيم الدكتور مسعد سليمان رئيس المؤتمر، الدكتور خالد موافى سكرتير المؤتمر .
 
 
ويناقش المؤتمر كل ما هو حديث فى التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية وتأثير جانحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين والأوعية الدموية، يشارك بالمؤتمر أهم المتحدثين من داخل خارج مصر وسيتم عرض المحاضرات العلمية ونقل العمليات بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس لكبار الأساتذة في التخصص من ايرلندا وانجلترا والمانيا  وايطاليا  والولايات المتحدة الأمريكية.
 
 
وأكد الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر ورئيس المؤتمر على أهمية عقد هذا المؤتمر الهام لأداء رسالتنا الطبية والتدريبية ونقل الخبرات الجراحية المميزة فى تخصص الأوعية الدموية من مختلف دول العالم مع اتباع الاجراءات الاحترازية بحضور ممثل لهيئة WHO  منظمة الصحة العالمية لإرساء الإجراءات الواجب اتباعها لروج المؤتمر فى أفضل صورة.
 
 
 
 
 
 

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