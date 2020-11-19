القبض على 7 متهمين بحيازة سلاح نارى وكمية من المخدرات فى حملة بالإسماعيلية

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه بضبط المتهم "عبدالرحمن.س.س" 20 عاما بدون عمل مقيم كوبرى المنايف دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح نارى" فرد خرطوش كباس" محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط "أحمد. م. ال" 29 عاما، بدون عمل، مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 40 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"رضا.ف.ا" 30 عاما بدون عمل، مقيم السلام دائرة مركز التل الكبير، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 700 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتمكن ضباط مباحث التل الكبير من ضبط "أحمد.ا.ج" 18 عاما بدون عمل مقيم أبوصوير، و"عبدالله.س.ع" 21 عاما بدون عمل، مقيم دائرة مركز القصاصين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن 80 جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط "خالد.ع.س" 28 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 70 جراما، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"محمد.ا.ع" 27 عاما بدون عمل، مقيم هدى شعراوى دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 100 جرام وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 120 جراما وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.