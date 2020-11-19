القبض على رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف لتنفيذ أحكام سابقة

كتب عبده زكى

ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف ''48 سنة''، صاحب الشركة الثلاثية بمدينة نصر، والهارب من تنفيذ أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت غيابيا رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، وموظفة فى بنك القاهرة، بالسجن المؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه وانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين لوفاتهما.

وشمل قرار الإحالة أن المتهمين استولوا على مليار جنيه ومنهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثانى"متوفى" رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا اضرا عمدا بأموال جهة عمله أنفة البيان بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه بأن قام المتهمين، بصرف المبالغ أنفة البيان إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدى يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة، وعلى الرغم من عدم سداد المذكور التجاوزات القائمة فى حسابات شركته مما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة فى حساباته ووجود عجز فى الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك مما ترتب عليه ضياع المبلغ أنف البيان والذى يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.