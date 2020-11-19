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العناية الإلهية تنقذ حياة 14 راكبا فى حادث سقوط ميكروباص بترعة بالدقهلية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:12 م
العناية الإلهية تنقذ حياة 14 راكبا فى حادث سقوط ميكروباص بترعة بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أنقذت العناية الإلهية أرواح 14 راكب سقط بهم الميكروباص داخل ترعة على طريق ميت غمر المنصورة، وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط ميكروباص داخل ترعة على طريق ميت غمر المنصورة.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر إلى مكان الحادث، وتم استدعاء المعدات وتم استخراج الميكروباص من مياه الترعة، وخرج جميع الركاب فى حالة جيدة ولم يصاب أحد بسوء، وبالفحص تبين انحراف السيارة من يد قائده فسقطت داخل المياه على جانب الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة للسائق، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

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حوادث الطرق

طريق ميت غمر المنصورة

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