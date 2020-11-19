الصحة العالمية تلقت طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسى لعلاج كورونا

هند عادل

ذكرت وسائل إعلام روسية أن منظمة الصحة العالمية تلقت طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي طوره مركز "جاماليا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، وأكدت مندوبة المنظمة لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حوار مع إذاعة "صدى موسكو" اليوم الخميس، أن منتجي اللقاح قدموا هذا الطلب إلى مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وأشارت المسؤولة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل حتى الآن أي لقاح ضد الفيروس التاجي، موضحة أن الحديث يدور عن إجراءات اعتماد يجب على كافة اللقاحات أن تخضع لها في دولها أولا.

وكانت روسيا قد أعلنت من جانبها أن ى"سبوتنيك V" أول لقاح على مستوى العالم ضد الفيروس الذي يسبب مرض كورونا ، فى منافسة مع لقاحات أمريكية وصينية وهندية ولقاحات أخرى، وذكرت وكالة نوفسيتى الروسية أن الحكومة تسعى لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد قبل نهاية العام الجاري.