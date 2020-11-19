اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العالمية: تحسن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:16 ص
الصحة العالمية: تحسن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا كورونا - ارشيفية
أ ش أ

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 أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن الوضع المتعلق بوباء فيروس (كورونا المستجد) في روسيا قد تحسن.
وقالت ممثلة الصحة العالمية، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الخميس/- إن أعداد المصابين بـ (كوفيد-19) في روسيا، يتناقص بفضل الامتثال للتدابير الوقائية، مشيرة إلى أن العالم شهد في الخريف ارتفاعا متوقعا في الإصابات.
وأضافت فوينوفيتش "في ذات الوقت، في 18 نوفمبر كان عدد الإصابات المكتشفة في روسيا أقل بـ1.5 ألف حالة من اليوم السابق، ورأينا في ذلك لحظة تفاؤل، ونأمل أن لا يكون هذا مؤقتا".
وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ضرورة الالتزام بالقيود التي من شأنها عدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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