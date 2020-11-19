"الشباب والرياضة" تحدد 28 نوفمبر موعدا لملتقى توظيف الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن تحديد يوم السبت 28 نوفمبر الجارى موعداً لتنظيم ملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية، والذى كان من المقرر انعقاده السبت 7 نوفمبر وتم التأجيل لسوء الأحوال الجوية.

وأشارت فى بيان صادر اليوم إلى أن الملتقى يقدم نحو 3500 فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، "من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات" وبالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بنادى سموحة الرياضى بمحافظة الاسكندرية.

يبدأ استقبال الشباب الراغبين فى الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، مع مراعاة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات.

ويتيح الملتقى فرص عمل بمجالات متعددة، تشمل "السياحة والفندقة، الأدوية، السيارات، الأجهزة الكهربائية، انتاج البلاستيك، المطاعم السياحية، المنتجات الصناعية، الغزل والنسيج، الهايبر ماركت، والمبيعات بمجالات متنوعة".

و يأتى الملتقى فى إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة للمساهمة فى تمكين الشباب وحل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، حيث يعد أول ملتقى توظيف لشباب الخريجين فى ظل جائحة كورونا لمواجهة تداعياتها على الشباب بسوق العمل، وبمشاركة 30 شركة .