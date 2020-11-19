أ ش أ

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، إرجاء فتح المدارس لمدة اسبوعين، وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في بيان مقتضب، إنها قررت تأجيل فتح المدارس لمدة إسبوعين، لضمان تطبيق المؤسسات التعليمية للاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وكان مقررا استئناف الدراسة فى السودان فى 22 نوفمبر الجارى، بعدما تم تأجيل فتح المدارس في شهر سبتمبر الماضى، بسبب بسبب الفيضانات والسيول التي ضربت السودان.