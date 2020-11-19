وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، في مؤتمر صحفى ، إن جملة صادرات اللحوم منذ يناير وحتي أكتوبر الماضيين، بلغت ١٠ آلاف و٤٥٤ طنا و٨٢٧ كيلو جراما، وأوضح أن العام المقبل سيشهد إنتاج لقاح حمى الوادي المتصدع بالسودان، وأنه سيتم تكوين لجنة من عدة جهات لاستئناف صادر الإبل، لما فيه من فائدة اقتصادية للسودان.