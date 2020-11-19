السلطات الصحية الأمريكية توصى بعدم السفر خلال عيد الشكر بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن السلطات الصحية الأمريكية توصى بعدم السفر خلال عيد الشكر بسبب فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن على الشركات والأثرياء أن يسددوا "حصة منصفة" من الضرائب، متابعا: نناشد المواطنين باتخاذ تدابير الحيطة خلال احتفالات عيد الشكر القادم.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال مؤتمر صحفى ، أن الولايات المتحدة تشكل 25% من حجم التجارة العالمية ويجب أن تسهم في وضع القوانين العالمية للتجارة.

وتابع جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أنه من الضرورى عودة الاقتصاد مع محاصرة فيروس كورونا.