اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الصحية الأمريكية توصى بعدم السفر خلال عيد الشكر بسبب كورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:23 م
السلطات الصحية الأمريكية توصى بعدم السفر خلال عيد الشكر بسبب كورونا كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن السلطات الصحية الأمريكية توصى بعدم السفر خلال عيد الشكر بسبب فيروس كورونا.

 

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن على الشركات والأثرياء أن يسددوا "حصة منصفة" من الضرائب، متابعا: نناشد المواطنين باتخاذ تدابير الحيطة خلال احتفالات عيد الشكر القادم.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال مؤتمر صحفى ، أن الولايات المتحدة تشكل 25% من حجم التجارة العالمية ويجب أن تسهم في وضع القوانين العالمية للتجارة.

 

وتابع جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أنه من الضرورى عودة الاقتصاد مع محاصرة فيروس كورونا.


كورونا

أمريكا

اخر الاخبار

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة