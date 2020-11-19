السبت فصل التيار الكهربائى 5 ساعات غرب المنصورة لصيانة لوحة توزيع مشعل

الدقهلية شريف الديب

أكد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، أنه بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم الفصل بجزء من لوحة توزيع مشعل من محطة محولات منية سندوب.

وذلك لإجراء اعمال الصيانة وذلك يوم السبت الموافق 21 نوفمبر ولمده 5 ساعات فى الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر صباحا، من ذات اليوم والمناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة، هى لوحة توزيع مشعل.

والمناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء، هي:- ميدان الشيخ حسانين بنك الدم، وميدان المحطة مستشفى دار الفؤاد، وجامعة الدول العربية، ومستشفى الحكمة ميدان الهابى لاند، ومنطقة الحسنية، ومنطقة حسين بك، والشيخة عائشة، وجزء من ميدان الطميهى.

وأهابت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.