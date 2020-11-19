اليوم السابع
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الرجال لديهم مناعة أعلى لمكافحة متلازمة التنفس ضد كورونا من النساء

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:00 ص
الرجال لديهم مناعة أعلى لمكافحة متلازمة التنفس ضد كورونا من النساء فيروس كورونا فى الرجال
كتبت إيناس البنا

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تشير نتائج دراسة جديدة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv  إلى أن الذكور لديهم مناعة قوية لمكافحة متلازمة التنفس الحاد لفيروس كورونا أكثر من المناعة الوقائية من الإناث.

 

استجابة أعلى للأجسام المضادة في حالات COVID-19 الشديدة
 

لا تزال المناعة الخلطية ضد كورونا، موضوع نقاش مكثف، وتُظهر البيانات المأخوذة من بداية الوباء أن الذكور وكبار السن وذوي مؤشر كتلة الجسم الأعلى لديهم مخاطر أكبر للإصابة بأمراض وخيمة ، وبالتالي إنتاج أجسام مضادة أعلى مقارنة بالعدوى غير المصحوبة بأعراض أو العدوى الخفيفة.

الرجال والمناعة من كورونا
الرجال والمناعة من كورونا

 

أظهرت بعض الدراسات السابقة أن الأجسام المضادة تظل مستقرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإصابة ، لكن البعض الآخر أبلغ عن انخفاض سريع في الأجسام المضادة بمرور الوقت ، سواء كان المرض خفيفًا أو شديدًا، يعتبر معظم الباحثين أن الجسم المضاد لمضاد السنبلة مرادف لقدرة تحييد الفيروس.

 

تشير الدراسة التي نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv، إلى نتائج تحليل الجسم المضاد أحادي المركز، في حوالي 300 حالة ، تم تأكيدها جميعًا عن طريق اختبار (RT-PCR)، وكان جميع الأشخاص يعملون في مستشفيات جامعة ستراسبورغ بفرنسا كأطباء وممرضات ومقدمي رعاية وموظفين إداريين آخرين حوالي 75 ٪ من الإناث ، بمتوسط ​​عمر 39 عامًا.

من بين المشاركين، كان 94 ٪ يعانون من أعراض معتدلة، مع أعراض مثل السعال الجاف والحمى وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والشيخوخة، وكان أكثر من ثلثهم لديهم تاريخ في الاتصال بأشخاص مصابين خارج المستشفى أو داخله، ولم يصاب أي منهم بمرض خطير أو خطير ، لكن 5 ٪ لديهم مرض متوسط ​​يتطلب دخول المستشفى. معظم الأعراض ظهرت خلال 1-5 أيام.

اختبار الأجسام المضادة لمولدات المضادات الفيروسية
 

تم استخدام عينات الدم المأخوذة بمتوسط ​​31 يومًا و 107 يومًا من ظهور الأعراض لتقدير معدلات إيجابية الجسم المضاد ، باستخدام أربعة فحوصات منفصلة، تم إجراء اختبار أظهر وجود الأجسام المضادة في 100٪ من الحالات

وجد الباحثين، أن الأجسام المضادة والأجسام المضادة المعادلة كانت عند مستويات أعلى لدى الذكور، كما هو متوقع لأن الذكور لديهم استجابة مناعية أولية أقوى، بما في ذلك السيتوكينات المؤيدة للالتهابات ، من الإناث، بينما أظهر كلا الجنسين انخفاضًا بمرور الوقت .

 


أجسام مضادة

فيروس كورونا

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المناعة عند الرجال

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