

وقال الرئيس العراقي" إن قوات الأمن العراقية بمختلف مسمياتها تمكنت من هزيمة تنظيم داعش الإرهابى، ولكن بعض الخلايا تسعى بين الحين والآخر إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين فى عدد من البلدان، لافتا إلى أن أجهزة الأمن وبالتنسيق مع التحالف الدولي تواصل ملاحقة الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ أهدافهم".



وأكد صالح ضرورة تخفيض حدة التوترات في المنطقة، وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لإنفاذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي، مشددًا على ضرورة العمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محورًا في تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادته، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.



من جهته، أكد المستشار جون لوريمر التزام بلاده بدعم قوات الأمن العراقية تدريبا وتسليحا، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وأهمية التعاون لمكافحة الإرهاب.