الرئيس التونسى يتصدر.. وعبير موسى ثانيًا.. وشعبية "الإخوان" فى القاع

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أعلن أحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي"، أن رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، تصدر نوايا التصويت في حال إجراء انتخابات رئاسية، وذلك بنسبة 55.3 بالمائة.

وكشفت المؤسسة، المختصة في استطلاعات الرأي، أن حزب الدستوري الحر (ليبرالي)، الذي تترأسه عبير موسي، يتصدر ترتيب الأحزاب التي حققت رضاءً شعبيًا بنسبة 34 بالمائة من أصوات التونسيين، ويحتل بذلك المرتبة الأولى في نوايا التصويت في حال تم إجراء انتخابات تشريعية بنسبة 11 بالمائة خلف المتصدر قيس سعيد بنسبة 55% من أصوات التونسيين.

فيما كشفت "سيجما كونساي"، أن حركة "النهضة" الإخوانية سجلت انهيارًا كبيرًا في شعبيتها، بفعل الانقسامات والانشقاقات فضلا عن الاعترافات الفاضحة داخل الجماعة الإرهابية، والتي باتت على مرأى ومسمع أمام المجتمع والرأي العام التونسي، حيث تراجعت نوايا التصويت لها خلال أي انتخابات مقبلة من 24 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضى، إلى 17 بالمائة خلال شهر نوفمبر الجاري.