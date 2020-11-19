الداخلية تضبط 11 طربة حشيش و6 الآف قرص مخدر بأسوان

كتب محمود عبد الراضي

نجحت اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بأسوان فى ضبط كمية من المواد المخدرة، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة يستقلها (عاطلين) وبحــوزتهما ( 11 طربة لمخدر الحشيش - هاتفى محمول )،كما تم ضبط سيارة نقل يستقلها (عاطلين) وبحــوزتهما (6000 قرص مخدر - مبلغ مالى - عدد (3) هواتف محمول).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لسهولة الإتصال بعملائهما.