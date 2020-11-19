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الجيش اليمنى: خسائر فادحة فى صفوف الحوثيين بمعارك فى جبهة صراوح بمأرب

الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:09 م
الجيش اليمنى: خسائر فادحة فى صفوف الحوثيين بمعارك فى جبهة صراوح بمأرب الجيش اليمنى
كتب أحمد عرفة

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أكد الجيش اليمنى، أن هناك خسائر فادحة فى صفوف الحوثيين بمعارك جبهة صراوح بمأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

ولا تزال مليشيات الحوثيين تتلقى خسائر كبرى سواء من جانب التحالف العربى فى اليمن، أو الجيش اليمنى، حيث تلقى الحوثيين خسائر ثقيلة فى الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية بنيران الجيش اليمنى والمقاومة ومقاتلات التحالف العربى فى جبهة المخدرة، غرب محافظة مأرب.

 

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أكد قائد عسكرى يمنى ميدانى، أن المعارك احتدمت اليوم الثلاثاء، فى ميمنة وميسرة الجبهة تزامنًا مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت التعزيزات العسكرية للمليشيا الانقلابية، فى مفرق هيلان وخط جبل صلب.


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