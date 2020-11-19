التعب واضطراب السكر وأمراض الجهاز الهضمى أعراض جديدة لفيروس كورونا

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية نشرت مؤخرًا في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ إلى أن الحمى والسعال وضيق التنفس هي أعراض معروفة لفيروس كورونا ، لكن العلامات التحذيرية الأخرى يمكن أن تشمل ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم والشكاوى المعدية المعوية.

ووفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قام الباحثون بتحليل ما يقرب من 12الف زيارة من قبل المرضى البالغين إلى أقسام الطوارئ في خمسة مستشفيات في مدينة نيويورك، وجدوا فيروس كورونا في 57.5 % من المرضى الذين ذهبوا إلى المستشفى بسبب الضعف أو السقوط أو تغير الحالة العقلية. 55.5٪ من الوافدين بسبب خروج السكر في الدم عن السيطرة، و 51.4 % من المرضى الذين كانت شكواهم الرئيسية مشكلة معدية معوية.

يميل المرضى الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر إلى أن تكون لديهم شكاوى غير نمطية، مثل الإسهال والتعب والضعف.كان المرضى الذين يعانون من الجفاف والحالة العقلية المتغيرة والسقوط وارتفاع نسبة السكر في الدم أكثر عرضة للوفاة في الدراسة.

وأكد مؤلف الدراسة كريستوفر كليفورد من كلية إيكان للطب يمكن أن تساعد النتائج الجديدة المستشفيات في توفير رعاية أفضل وحماية لأفراد الأسرة والأشخاص الذين يعملون مع كبار السن للتعرف بشكل أفضل على العلامات التحذيرية المحتملة لعدوى فيروس كورونا.