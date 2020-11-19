التشيك تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

براغ (أ ش أ)

أظهرت بيانات وزارة الصحة التشيكية تسجيل 5 آلاف و515 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار ال24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو براغ الدولى اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 6 آلاف و740 حالة، فيما تم تسجيل أغلب حالات الوفاة خلال الموجة الثانية التي شهدتها البلاد هذا الخريف.

على صعيد متصل، من المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم طلب الحكومة بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ الحالية حتى 30 ديسمبر المقبل، بسبب تردي الحالة الوبائية بالبلاد.