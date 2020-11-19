التحفظ على السائق المتسبب فى حادث انقلاب أتوبيس بدائرى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على السائق المتسبب في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الدائرى في تقاطعه مع الاوتوستراد فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا ، يحمل عدد 3 مشرفين و 43 طفل مرحلة ابتدائي واعدادي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 13 سنة ، ما أدى إلى إصابة 3 أفراد (السائق ، المشرف ، طالب) من ركاب الأتوبيس وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.