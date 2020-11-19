اليوم السابع
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التحفظ على السائق المتسبب فى حادث انقلاب أتوبيس بدائرى القاهرة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:00 م
التحفظ على السائق المتسبب فى حادث انقلاب أتوبيس بدائرى القاهرة اتوبيس الطريق الدائرى
كتب عبد الرحمن سيد

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تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على السائق المتسبب في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الدائرى في تقاطعه مع الاوتوستراد فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

 

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا ، يحمل عدد 3 مشرفين و 43 طفل مرحلة ابتدائي واعدادي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 13 سنة ، ما أدى إلى إصابة 3 أفراد (السائق ، المشرف ، طالب) من ركاب الأتوبيس وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

 

 


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