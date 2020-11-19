وأضاف بارنييه أن المحادثات بين كبار المسؤولين سوف تستمر، يُشار إلى أن المفاوضات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، منذ شهور، بسبب بعض الخلافات بين الطرفين.