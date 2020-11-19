اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:00 م
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الاتحاد الأوروبى يرحب بوقف القتال فى "قره باغ"

الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:43 م
الاتحاد الأوروبى يرحب بوقف القتال فى "قره باغ" الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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رحب الاتحاد الأوروبى بوقف القتال في إقليم "ناجورني قره باغ"، لكنه ندد بتدخل قوات أجنبية وطالب بتحقيقات حول جرائم حرب قد تكون ارتكبت خلال النزاع، وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل باسم الدول الأعضاء في تصريحات أوردتها " إذاعة مونت كارلو" مساء اليوم / الخميس/ "إن الاتحاد الأوروبي يطلب من كل الأطراف الإقليمية الامتناع عن أي تحرك أو أي خطاب من شأنه التأثير على وقف إطلاق النار ويطالب أيضا بانسحاب كامل وسريع لكل المقاتلين الأجانب في المنطقة". 


وشدد بوريل على أن "وقف القتال ليس سوى مرحلة أولى لوضع حد لنزاع مستمر منذ فترة طويلة.. مضيفا أنه يجب مضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة ودائمة تشمل كذلك وضع "قره باغ" القانوني. 


وأكد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة بفاعلية للتوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "قره باغ". 


الاتحاد الأوروبى

قره باغ

أرمينيا

أذربيجان

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