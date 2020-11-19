ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 249670

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و465 ألفا و722 إصابة، بزيادة 165087 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 249670 بعد تسجيل 1836 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.