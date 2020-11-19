اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:01 م
خالد صلاح
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ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 249670

الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:43 م
ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 249670 زيادة إصابات كورونا فى أمريكا
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و465 ألفا و722 إصابة، بزيادة 165087 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 249670 بعد تسجيل 1836 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.


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كوفيد 19

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إصابات كورونا

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