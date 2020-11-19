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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الكوم الأحمر قنا.. صولا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:34 م
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الكوم الأحمر قنا.. صولا الخصومة الثأرية
قنا- وائل محمد

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نجحت لجنة المصالحات بمحافظة قنا، من إنهاء خصومة ثأرية بمركز فرشوط شمال المحافظة اليوم الخميس، بين عائلتين بقرية الكوم الأحمر.

وتمكنت لجنة المصالحات بالتنسيق مع القيادات الشعبية، من الاتفاق على إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، بعد 15 يومًا من الجريمة، إلا أن كورونا أجلت إتمام الصلح، والذي جرى اليوم بحضور القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية، ورجال الدين، وقدم أهل القاتل القودة لوالد المجني عليه، وإعلان إنهاء الخصومة الثأرية، وتقبل العزاء، وسط تكبير ومباركة الحضور.

تعود أحداث القضية إلى 29 مايو 2020، عندما نشبت مشاجرة بين عائلتي "موسى وعزام"، بقرية الكوم الأحمر بفرشوط، لقي على إثرها زياد بركات، 12 عامًا حتفه قتيلًا، وأصيب 4 أشخاص بطلقات نارية.

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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين
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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين
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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

 


الكوم الاحمر

مركز فرشوط

خصومة ثأرية

اخبار محافظات

محافظة قنا

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