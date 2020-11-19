إنشاء دبلومة العيادة النباتية بجامعة سوهاج بمشاركة 5 جامعات مصرية

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع التنسيقي الثالث مع ممثلي خمس جامعات مصرية وهي جامعة الاسكندرية، عين شمس، المنصورة، قناة السويس، جنوب الوادي، وذلك بالشراكة مع ثلاث جامعات أوروبية بلغاريا، المجر، و إيطاليا لبحث إنشاء مشروع "العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات"، وبحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبدالحفيظ عميد كلية الزراعة، الدكتور كمال خليل القائم بعمل عميد كلية العلوم ولفيف من أعضاء هيئة التدريس

وأوضح "عزيز"، أن المشروع بتمويل من هيئة الايرسموس التابعة للاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تأسيس وحدة للعيادة النباتية وهى وحدة متخصصة لتشخيص الأمراض والآفات النباتية توجه خدماتها في المقام الأول لخدمة المجتمع الزراعي وطلاب الدراسات العليا، بالإضافة لتأسيس وحدة للتدريب على التقنيات الحديثة فى مجال تشخيص وتعريف المسببات المرضية والأفات.

وأشار الدكتور بهيج الديب منسق المشروع والذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، إلى أنه تم استحداث درجة دبلوم مهنى جديد متخصص فى مجال العيادة النباتية لتخريج متخصص يعرف فى دول عديدة "دكتور النبات"، مشيرا الى انه تخصص دقيق فى مجال النباتات يحتاجه سوق العمل وكثير من الخريجين الراغبين فى ممارسة هذا التخصص، مضيفا أن الدبلومة تهدف أيضا إلى أن يلم الخريج بجوانب علوم البيئة والزراعة المستدامة والمكافحة المتكاملة والبيولوجية، كما أن البرنامج المستحدث يساهم في تخريج كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة فى الصحة النباتية، وعلاقتها باقتصاديات السوق مع مراعاة سياسات وقوانين البيئة.

وقال الدكتور إسلام الشيخ مساعد منسق المشروع، أن نظام الدراسة بالمشروع فصلين دراسيين بالإضافة للتدريب الميدانى لمدة ثلاثة أشهر ليحصل الخريج الذى يكمل المتطلبات على درجة الدبلوم المهنى فى العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات، مؤكدا ان الدبلوم سيساهم في تقديم خريج على مستوى أفضل قادر على التشخيص الدقيق والمبني على أساس علمي مستخدما التقنيات الحديثة المطبقة فى الدول المتقدمة فى هذا المجال لكل من الآفات والأمراض والمشكلات التى تقابل النبات والدبلومة متاحة لخريجي كليتي العلوم والزراعة.