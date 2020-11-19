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إغلاق مركز للدروس الخصوصية بالشرقية لمنع تجمعات الطلاب

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:44 ص
إغلاق مركز للدروس الخصوصية بالشرقية لمنع تجمعات الطلاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يصدر قرارا بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتى تم غلقها تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بغلق السناتر التعليمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منعاً لتجمعات الطلاب وحرصاً على سلامتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.

وأكد المحافظ أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطراً على العملية التعليمية وتنقص من قيمتها، فضلاً عن ما تحمله لأولياء الأمور من أعباء مالية واجتماعية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات دورية للتأكد من عدم فتح أبوابها للطلاب لمنع التجمعات حفاظا على سلامتهم.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ قام المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية ومراكز خدمات الإنترنت بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن غلق مركز للدروس الخصوصية مخالف بشارع السلام بمدينة الزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفه لمنع التجمعات تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمجابهه فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

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 غلق مركزا للدروس الخصوصية

 

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 غلق مركزا للدروس الخصوصية

 


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