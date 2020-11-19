إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة أجرة عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الأولى نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزى.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب محمد رشاد معاون مباحث المركز أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة المدعو فولى ى م ى 57 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أجرة سوهاج قيادة المدعو محمد م م ا 30 سنة سائق ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من ماري ن ش 35 سنة ربة منزل وأنور س س م 57 سنة مهندس وسميرة ش ح 32 سنة ربة منزل وفام ن ف 12 سنة طالب ودميانه س ع 32 سنة ربة منزل ومني ر ب 30 سنة ربة منزل ويقيمون دائرة المركز " جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" من مستقلي السيارة الثانية، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي وتحويل من الأولى حتى الثالثة لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم.