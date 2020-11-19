إصابة 6 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارة وتصادم دراجتين ناريتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أصيب 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد، حيث أصيب 4 أشخاص في حادث مروري، اليوم الخميس، بجوار قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، كما أصيب شخصين آخرين في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالقرب من مديرية أمن المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن المحافظة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 أشخاص لمستشفى الخارجة العام مصابين في حادث مروري، وتبين انقلاب سيارة بجوار قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، أسفر عن إصابة كل من، أسماء ميسرة حريف، 33 عامًا، أحمد محمد حسن جداوي، 30 عامًا، محمد صلاح الدين حسانين، 29 عامًا، شيرين عبد المنعم محمد، 35 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب شخصان في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في تقاطعات ميدان مديرية أمن الوادي الجديد بمدينة الخارجة نتيجة السرعة الزائدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.











