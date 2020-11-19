إصابة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية اليوم الخميس عن إصابة رئيسها بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، نقل رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، إيرونيموس الثاني، إلى مستشفى Evangelismos الخاصة في جزيرة قبرص تلبية لتوجيهات الأطباء، بعد أن جاءت نتائج فحص كورونا الذي خضع له ليلة الأحد على الإثنين إيجابية، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وأكد البيان ظهور أعراض إصابة خفيفة لدى رجل الدين البالغ من العمر 82 عامًا، كما البيان عن رئيس الكنيسة المصاب تصريحه بأنه "كراع يمر بالاختبار الذي يواجهه ألوف أشقائنا في بلدنا والملايين في الدنيا"، مبديًا ثقته بتجاوز الألم والرعب.