وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 46 ألفا و962 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 53 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس بالجزائر في فبراير الماضي قد سجلت أمس الأربعاء بتسجيل 1038 حالة إصابة في يوم واحد.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.