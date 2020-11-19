إستكمال مشروع صرف صحى بلقطر بمدينة أبو حمص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بسرعة استئناف واستكمال مشروع صرف صحى بلقطر بابو حمص والذى يضم ( محطة رفع - شبكات انحدار بطول 9 كم - خط طرد بطول 6 كم ) ودفع العمل بالمشروع المتوقف الأعمال به منذ عام 2009 مؤكدا على الاستجابة لحل شكاوى المواطنين وتلبية كافة طلباتهم.

وأصدر المحافظ تعليماته للشركة المنفذة والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة متابعة المشروعات القومية بالمحافظة بنهو المشروع وتعديل مسار 30 م طولى بخط الإنحدار الرئيسى حفاظا على اراضى المواطنين واستجابه لشكوى المواطنين لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية وتوفير حياه كريمه للمواطنين والحفاظ على حق كل مواطن.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لنهو المشروع وتذليل كافة العقبات امام الشركة المنفذة وتلافى الملاحظات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية كما تم اعتماد المبالغ اللازمة لنهو المشروع بقيمة 17 مليون جنية لسرعة نهو كافة الأعمال خلال العام المالى الحالى 2020/2021 .

وقامت إدارة متابعة المشروعات القومية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بابو حمص بتفقد الموقع والرفع المساحى له لتسليمه للشركة المنفذة للبدء على الفور فى استكمال الأعمال.

وذلك فى إطار خطة المحافظة لإستكمال المشروعات المتوقفة ومتابعة كافة المشروعات القائمة ونهوها فى مواعيدها المحددة والتوسع فى مشروعات جديدة وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.