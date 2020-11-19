إدارة تعليمية تطلق مبادرة للتشجير بمحيط المدارس فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أطلق محمود هيبة مدير إدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، مبادرة للتشجير بمحيط المدارس بالإدارة لمنع إلقاء اى قمامة من قبل الأهالى مع التشديد على العمال بالحفاظ على الأشجار فى محيط مدارسهم.

كان هيبة قام بجولة ميدانية للخطة الإجبارية للموجهين والمتابعينـ وقام بزيارة مدرسة الشيمى كير، وأكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامة لجميع العاملين والنظافة والتعقيم الدورى.



كما نبه على تفعيل واستغلال كل مرافق المدرسة ومنها المكتبة، ثم تفقد الفناء المدرسى وضرورة توفير عوامل الصحة والالتزام بالحضور وتلافى اى سلبيات موجودة بالمدرسة وضرورة التعاون لنجاح العملية التعليمية والاهتمام بالنظافة العامة.

مدرسة النصر الابتدائية.



وقام وكيل الوزارة بمتابعة الفصول الدراسية والمعامل ومناقشة الطلاب فى العملية التعليمية والتشديد على الالتزام التام بتعليمات الإدارة ومن ثم توافر عوامل الصحة والسلامة وإزالة جميع الملاحظات الموجودة بالمدرسة عن طريق الموجهين المتابعين للمدرسة فورا..



كما تم متابعة العملية التعليمية ومناقشة الطلاب وإزالة جميع الملاحظات والمعوقات ومنها إزالة الرواكد الخشبية من داخل الفصل والحوار مع الطلاب لإعلاء قيم الانتماء والمواطنة.



كم تم إزالة مجموعة تراكمات من القمامة والاكياس المجاورة للفصل الواحد وفصل صديقه الفتيات وخلف سور مدرسة النصر حيث تفاعل مديرى المدارس مع ذلك وقام مدير المدرسة بإحضار لودر للإزالة وتم الاستعانة بعمال التعليم المجتمعى.



كما تم إطلاق مبادرة التشجير من هذا المكان الذى تغيرت معالمه بعد ذلك بزرع أشجار لعدم إلقاء الأهالى أى شئ بهذا المكان وحث الطلاب على أهمية النظافة والاهتمام بتجميل المكان، وتم حصر بعض الأسماء التى تلقى القمامة وكتابة مذكرة إلى رئيس مجلس المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.