أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب أتوبيس من أعلى دائرى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الدائرى في تقاطعه مع الأوتوستراد، وتم فتح الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث لتسيير حركة المركبات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، تلقت بلاغا بانقلاب اتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا، يحمل عدد 3 مشرفين و43 طفل مرحلة ابتدائي وإعدادي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و13 سنة، ما أدى اصابة 3 أفراد (السائق، المشرف، طالب) من ركاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.