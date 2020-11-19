أوكرانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات ووفيات فيروس كورونا

رويترز

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الخميس إن أوكرانيا سجلت حصيلة قياسية لإصابات كوفيد-19 الجديدة بلغت 13357 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بالحصيلة اليومية القياسية السابقة التي جرى تسجيلها الأسبوع الماضي وبلغت 12527 إصابة.