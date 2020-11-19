أوكرانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات ووفيات فيروس كورونا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الخميس إن أوكرانيا سجلت حصيلة قياسية لإصابات كوفيد-19 الجديدة بلغت 13357 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بالحصيلة اليومية القياسية السابقة التي جرى تسجيلها الأسبوع الماضي وبلغت 12527 إصابة.
وقال ستيبانوف إن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا سجل أيضا ارتفاعا قياسيا بلغ 257 وفاة مقارنة بالزيادة القياسية السابقة عند 256 حالة وفاة.
وارتفع إجمالي إصابات كوفيد-19 في البلاد إلى 583510 كما بلغ مجموع الوفيات 10369.
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