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أسامة نقلى يعرب عن سعادته بزيارة موقع تصوير عمل "سعودى" بمدينة الإنتاج الإعلامى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:18 ص
أسامة نقلى يعرب عن سعادته بزيارة موقع تصوير عمل "سعودى" بمدينة الإنتاج الإعلامى السفير السعودى أسامة نقلى
كتب هيثم سلامة

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أعرب أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن سعادته لزيارة موقع تصوير أحد الأعمال الفنية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهو عمل من إنتاج سعودى ضخم وبرؤية الكفاءات والمواهبة السعودية الشابة. 

وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر:"سعدت بزيارة موقع تصوير انتاج سعودي ضخم بمدينة الانتاج الاعلامي .. وسررت اكثر برؤية الكفاءات السعودية الشابة القائمة على العمل، ومدى ما يتمتعون به من حماس وارادة ومهنية عالية للارتقاء بالعمل الى مستوى التطور الكبير الذي يشهده قطاع الفنون والثقافة في السعودية .. بارك الله فيكم".

أسامة نقلى عبر تويتر
السفيرأسامة نقلى عبر تويتر

على  جانب أخر، كان السفير السعودي بالقاهرة، أسامة نقلي، وجه رسالة شكر لجهود وزارة السياحة والآثار، فى ضبط مجموعة من العملات السعودية الآثرية المهربة إلى الخارج، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر اليوم من تسليم هذه العملات الآثرية لدولها، يؤكد على أن مصر بلد الحضارة، بدليل حرصها على التراث والتاريخ ليس فقط المصرى، ولكن العربى والعالمى أيضا.

السفير السعودى فى القاهرة خلال زيارته إلى مدينة الإنتاج الإعلامى (1)

جاءت كلمة السفير السعودى بالقاهرة خلال المعرض المؤقت الذى ينظمه المتحف المصرى تحت عنوانCachettes": Hidden Treasures" "الخبيئة كنوز مخفية" بمناسبة ذكرى الاحتفال بمرور 118 عاما على تأسيسه.

السفير السعودى فى القاهرة خلال زيارته إلى مدينة الإنتاج الإعلامى (3)

وأكد نقلى على قوة العلاقات المصرية السعودية، قائلا: "تسليم العملات الأثرية المضبوطة إلى السعودية، لا يشكل إلا جزءا يسيرا من حجم التعاون بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، فبيننا علاقات تمتد لتشمل جميع المجالات في كافة القطاعات، ومنها التعاون في مجال السياحة والآثار والتنسيق والتشاور المستمر".

السفير السعودى فى القاهرة خلال زيارته إلى مدينة الإنتاج الإعلامى (4)

يذكر أن مصر والمملكة العربية السعودية يشاركان في معرض تاريخي سيقام بالمملكة في ديسمبر القادم، وسيضم مجموعة كبيرة من المقتنيات التاريخية والآثرية، وستتبعه تعاون في مجالات أخرى.

السفير السعودى فى القاهرة خلال زيارته إلى مدينة الإنتاج الإعلامى (2)

 

 

 


مدينة الإنتاج الإعلامى

أسامة نقلى

السفير السعودى

السفير السعودى بالقاهرة

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