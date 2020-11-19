أحد الفائزين ضمن أفضل 2% من علماء العالم: مصر تقدمت 55 مركزا عالميا فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى

وأضاف الدكتور حسام محمد زوبعة، أنه تم اختيارة فى قاءمة افضل علماء العالم نتيجة للأبحاث التى قام بتقديمها فى مجال الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أنه تقدم بـ 65 بحث فى مجال الذكاء الاصطناعي فى افضل المجالات العالمية المتخصصة فى علوم الحاسب.

وأكد الدكتور حسام محمد زوبعة فى حديثة لـ"اليوم السابع"، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية فى مجال علوم الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.

وأكد الدكتور حسام محمد زوبعة، أن منظمة اكسفورد أصدرت تقرير الخميس الماضى أكدت خلاله تقدم مصر 55 مركز عالميا فى استخدام الحكومة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وأكد الدكتور حسام محمد زوبعة، أن مصر كان ترتيبها 111 فى استخدام الحكومة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى عام 2019 وتقدمت الان فى عام 2020 إلى المركز الـ 56 عالميا ما بين 172 دولة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور حسام محمد زوبعة، أن مصر اقتحمت مجال الذكاء الاصطناعي وسيكون لها مكان كبيرة خلال العوام القليلة القادمة فى هذا المجال.

وقدم الدكتور حسام محمد، الشكر للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف على دعمه الدائم الباحثين فى جميع المجالات وخاصة مجالات البحث العلمى.

من حانبة أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته الغامرة بهذا الحدث العالمى وفخره بأبناء الجامعة الذين رفعوا اسم الجامعة، وأسهموا فى رفع تصنيفها عالميا، وبالرغم من أن جامعة بنى سويف تعد جامعة وليدة وحديثة فإن اختيار 8 علماء عالميا يعد إنجازا حقيقيا ومن هنا و طبقا لتوجيهات القيادة السياسية سوف يتم تجهيز معامل بنفس كفاءة معامل الجامعات الاجنبية لتوفير المناخ الملائم للعلماء العائدين من البعثات والمهمات العلمية للاستفادة من خبراتهم بما يعود بالنفع على المجتمع المحلى والدولة ككل.

وأكد رئيس الجامعة، أن زيادة نسبة النشر الدولى فى المجلات العلمية المتميزة لحوالى 1040 بحث لهذا العام يعكس تقدم الجامعة فى مجال البحث العلمى وثقة هذه المجلات فى أبحاث الجامعة، لافتا أن الجامعة تتابع بصفة دورية من خلال مكتب النشر الدولى كافة المواقع التى تقوم بحصر الأبحاث المنشورة على مستوى العالم، مؤكدا على ضرورة ربط البحوث بالصناعة وخدمة المجتمع لتتماشى مع الخطة البحثية القومية .

وكان أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن حصول 8 علماء من أبناء الجامعة على ثمان مراكز فى 7 مجالات علمية طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة حققت إنجازا بالتصنيفات الدولية حيث تعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التى أنشأتها جامعة ستانفورد والتى تتضمن أعلى 2 % من العلماء فى العالم من مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وتتضمن معلومات عن عدد الاستشهادات، والمعامل h والتأليف المشترك، وتم نشر النتائج فى مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالًا عِلْمِيًّا و 176 مجالًا فرعيًا.

جدير بالذكر، أن العلماء هم الدكتور أيمن معوض محمود، محمد شعبان، عرفه حسين، على البحراوي، حسين سيد وجميعهم أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، الدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور خالد عبد اللطيف، محمد عبد الرحيم عضوى هيئة تدريس بكلية الصيدلة.