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"‏‎مياه القليوبية" تحذر من استخدام مياه الطلمبات الحبشية.. وتؤكد: ضارة بالإنسان

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 08:27 م
"‏‎مياه القليوبية" تحذر من استخدام مياه الطلمبات الحبشية.. وتؤكد: ضارة بالإنسان المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة، برئاسه الدكتور على رضوان ومديرى معامل المياه والصرف الصحي بالشركة.

وفي بداية الاجتماع، أشار المهندس مصطفى مجاهد، إلى أهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات والمروقات ضمانا لجودة المياه كأولى أهداف الشركة وتحقيقا لرؤيتها المعلنة، ودور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقية وما تم من إجراءات لتأهيل معامل الصرف الصحي لرفع كفاءة محطات المعالجة.

وأكد "مجاهد"، أنه فى إطار الاهتمام بضبط جودة مياه الشرب، تسعى الشركة لإنتاج كوب مياه صحى وآمن طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

كما استعراض الاجتماع، متابعة مراحل التنقية المختلفة بالمحطات وكذلك المعمل الخاص بكل محطة بهدف الاطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح، ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جودة مياه الشرب وأنظمة سحب العينات وعددها ومناقشة الخطة الشهرية الخاصة بالمعامل، وما ورد باستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الأداء المعملى لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة، ورفع كفاءة المحطات.

وفي سياق آخر نوه رئيس شركة مياه القليوبية، أن تلوث مياه الشرب يرجع إلي سلوكيات المواطنين الخاطئة بتوصيل الطلمبات الحبشية على الشبكة العمومية للشركة بشكل عشوائي، ومدى تأثيرها الضار على صحة الإنسان في حالة استخدامها كمياه للشرب وتعديهم علي الخطوط الرئيسية وتركيب "التوصيلات خلسة" بدون تصريح، بالإضافة إلي تصريف بعض النوادي والأبراج السكنية وبعض المصالح الحكومية مخلفاتهم في مياه النيل ويتم تحرير المحاضر ضدهم.


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