‏رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال التطوير بالمستشفى الرئيسى.. صور

وأكد رئيس جامعة طنطا في بيان له اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه من أعمال التطوير والإحلال والتجديد الشامل التي يجري تنفيذها بالمستشفيات الجامعية، وكذلك متابعة ما تم تنفيذه من أعمال والوقوف علي نسب التنفيذ الفعلي، استمرارا لتقديم الخدمات العلاجية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية للمرضي.

كان الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، قد أعلن منذ أيام قليلة عن تجهيز قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي ليصبح مركز جامعي متخصص في علاج وأبحاث الكورونا بمشاركة نخبة من أساتذة طب طنطا مع توفير جميع الأدوية الحديثة لعلاج كورونا، إلي جانب إجراء الدراسات والأبحاث العلمية بما يعكس خبرة الفريق الطبي المشارك من أساتذة طب طنطا فى التعامل مع الحالات المختلفة لمرضى كورونا .