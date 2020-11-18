اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:06 ص
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ولاية نيويورك الأمريكية تعتزم تعديل إجراءات تسجيل الجنس فى رخص القيادة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:00 ص
ولاية نيويورك الأمريكية تعتزم تعديل إجراءات تسجيل الجنس فى رخص القيادة أندرو كومو
وكالات

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تعتزم ولاية نيويورك الأمريكية تعديل إجراءات تسجيل الجنس في رخص قيادة السيارات، بإضافة الخيار الثالث (X) في حقل "الجنس" إلى جانب الجنسين (M) الذكر، و(F) الأنثى، وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الكشف عن نية سلطات الولاية تطبيق هذه الخطوة جاء تزامنا مع دعوى قضائية رفعها ساندر سابا، وهو "متحول جنسي غير ثنائي" قال إن حصر خيارات الجنس في "الذكر" و"الأنثى" فقط يعتبر "سياسة تمييزية"، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محامين يمثلون الولاية أن سلطات نيويورك تخطط لتعديل إجراءات تسجيل الجنس وإضافة حقل ثالث، وقد عرضوا بالفعل هذه الخطط أمام القاضي.

ويجري حاليا تحديث أنظمة الكمبيوتر بالولاية لإضافة التغييرات الجديدة، على أن تنتهي هذه العملية في الربع الأخير من 2021.


أندرو كومو

نيويورك

أمريكا

الجنس الثالث

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