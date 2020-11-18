اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام تكشف تمويل موزة وقطر لمراكز إخوانية إرهابية فى فرنسا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:13 م
وسائل إعلام تكشف تمويل موزة وقطر لمراكز إخوانية إرهابية فى فرنسا موزة
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت العديد من الوثائق التى تداولتها وسائل الإعلام الفرنسية، أن هناك تعاملات مالية بين "مؤسسة موزة" وفرعها فى لندن ومؤسسة "قطر الخيرية"، لتقديم مدفوعات أخرى مباشرة من مقرها فى الدوحة إلى فرع بريطانيا، خلال عام 2018، لتمويل أكبر مشروع لها، وهو تطوير مركز "النور" الذى تديره "رابطة المسلمين" فى منطقة "ألزاس" شرقى فرنسا، وأصبح الفرع الفرنسى لما يسمى بـ"اتحاد المنظمات الإسلامية" المرتبط بتنظيم الإخوان الإرهابى فى أوروبا.

ومركز النور يقع فى مدينة مولهاوس الفرنسية، ويتبع ما يسمى اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا- UOIF، الذى يطلق عليه اسم "فرع الإخوان فى فرنسا".

ويعد المركز هو المشروع الأكبر بين 140 مشروعًا ممولًا من قبل مؤسسة موزة من وراء ستار الأعمال الخيرية، وهو مجمع واسع يقع على مساحة 406 كيلومترات مربعة، ويتضمن قاعة متعددة الأغراض ومدرسة وصالة رياضة ومرافق صحية وسكنًا للطلاب.

  

وأرسل النور تمويلًا سخيًا، من أموال موزة، إلى مركزين، أحدهما يحمل اسم “الرحمة” فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، والآخر يدعى “المركز الثقافى الإسلامى” فى مدينة “سيستو سان جيوفانى” بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية، بلغ 12.25 مليون جنيه إسترلينى، على مدار عامى 2016 و2017.

 


فرنسا

الاخوان فى فرنسا

مؤسسة موزة

قطر الخيرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تعلن الحرب على الإخوان.. نائب فرنسى يكشف دور "اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا" فى نشر التطرف.. "مؤسسة موزة" مولت مركز النور التابع له.. وبرلمانى: المنظمة هى جناح للإخوان على التراب الفرنسى

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 09:00 م

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

الجمعة، 02 فبراير 2018 11:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة