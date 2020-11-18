وزير خارجية البحرين يعلن فتح سفارة لتل أبيب في المنامة قريباً

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عقد وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في مقر وزارة الخارجية بتل أبيب بمناسبة زيارة الوفد البحريني إلى إسرائيل بحسب صيحفة الأيام البحرينية.

وخلال جلسة المباحثات التي حضرها عدد من المسؤولين تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين مؤخراً في ضوء إعلان تأييد السلام ومبادئ إبراهيم.

وأكد وزير الخارجية على حرص مملكة البحرين على التعاون مع دولة إسرائيل في مختلف المجالات انطلاقاً من القيم الأصيلة المتجذرة في مجتمع البحرين القائم على التعددية والتعايش، وإيمانها الراسخ بضرورة التعاون لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، والعمل على بناء المصالح المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي، وهي رؤية متقدمة يحملها جلالة الملك المفدى وشعبه.

وكشف عن الموافقة على طلب إسرائيل بفتح سفارة في المنامة، وسيتم البدء في اتخاذ الإجراءات الرسمية لفتح السفارة قريباً بما يخدم تطوير العلاقات بين البلدين. كما وجه دعوة لوزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة مملكة البحرين، والمشاركة في أعمال حوار المنامة الشهر المقبل.

وبيّن أن المحادثات الثنائية تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة، خاصة مع تصاعد تحديات الإرهاب والتطرف، وتنامي الحاجة لتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم المشترك. معرباً عن تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام والدفع بالعلاقات بين البلدين، ومشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المباحثات المشتركة خلال الزيارة.

من جانبه رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيره البحريني والوفد المرافق مؤكداً اهتمام بلاده بالعمل المشترك مع مملكة البحرين لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات، معتبراً هذه الزيارة بداية فعلية لتعاون جاد على العديد من المشاريع المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يضمن تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.