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وزير خارجية البحرين من تل أبيب: زيارتى لإسرائيل هدفها تحقيق السلام

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:19 م
وزير خارجية البحرين من تل أبيب: زيارتى لإسرائيل هدفها تحقيق السلام عبداللطيف الزيانى - وزير خارجية البحرين
كتب سمير حسنى

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قال عبداللطيف الزيانى وزير خارجية البحرين، إن زيارته لإسرائيل دليل على الجدية في تحقيق الاستفادة المتبادلة، وخطوة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

 

وأضاف وزير خارجية البحرين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإسرائيلي في تل أبيب، اليوم الأربعاء، قبل 43 عاما وفى 19 نوفمبر 77 قام الرئيس المصرى الراحل أنور السادات، بزيارة هي الأولى الى إسرائيل وبدأ برحلة نحو السلام التي نقوم برعايتها اليوم، وأرى أنه من المناسب أن أقوم بهذه الزيارة بموعد قريب من تلك الذكرى ، وقد وصلت إلى هنا من بلد مقتنع بأهمية السلام ومن شعب يؤمن بالتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر، هذه القيم أكدت أسس المجتمع البحريني وشجعها جلالة الملك حمد وشعب البحرين.

 

وكشف وزير الخارجية ، عن التقدم بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل ، مضيفا: "ووافقنا على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في المنامة".

 

 

 

 


عبداللطيف الزيانى

وزير خارجية البحرين

اسرائيل

التطبيع

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