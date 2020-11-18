وزير خارجية البحرين خلال مؤتمر صحفى: الرحلات الجوية مع إسرائيل في ديسمبر

كتب أحمد عرفة

قال عبد اللطيف الزيانى، وزير خارجية البحرين، إن بلاده متفائلة بتحقيق ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل، متابعا: نثمن دور الولايات المتحدة في إنجاز اتفاقيات السلام.

وأضاف وزير خارجية البحرين: خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس وزراء إسرائيل بينيامين نتنياهو، نتطلع إلى بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل، موضحا أن الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل ستبدأ في ديسمبر.

وتابع عبد اللطيف الزيانى، أن التعاون الحيوي بين البحرين وإسرائيل سيمهد الطريق لفجر جديد، مستطردا: يسرني أن أقوم بالزيارة الأولى لإسرائيل بصفتي وزيرا للخارجية.

وقال وزير الخارجية البحرينى: سنناقش مع بومبيو ونتنياهو سبل تنفيذ اتفاق أبراهام، ونركز على التعاون مع إسرائيل في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

وأوضح عبد اللطيف الزيانى، أنه سوف يتم تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية بين إسرائيل والبحرين اعتبارا من الأول من ديسمبر، متابعا: نعمل على تأمين 14 رحلة جوية بين إسرائيل والبحرين أسبوعيا.

وقال وزير الخارجية البحرينى: ندعو إلى استئناف مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، يجب العمل من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متابعا: دعونا نحقق سلاما يجلب الازدهار للشرق الأوسط، كما ندعو إلى استئناف مباحثات السلام على أساس حل الدولتين.