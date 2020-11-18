اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:19 م
خالد صلاح
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وزير خارجية البحرين خلال أول زيارة لإسرائيل: خطوة شجاعة لتحقيق الاستقرار(صور)

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:00 م
وزير خارجية البحرين خلال أول زيارة لإسرائيل: خطوة شجاعة لتحقيق الاستقرار(صور) وصول وفد بحيرنى الى اسرائيل
أ ش أ

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اعتبر الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحرينى: أن زياة وفد بلاده لتل أبيب  خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".
 
وأضاف الوزير فى تصريحتا نشرتها وكالة الانباء الرسمية البحرينية "إن مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".
 
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وتابع قائلا: "إن هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا".
 
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وأوضح وزير الخارجية "لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع".
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ووصل اليوم إلى تل أبيب وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى دولة إسرائيل. وكان في استقبال الوفد البحريني وزير الخارجية غابي أشكنازي بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.
 
وتأتي هذه الزيارة في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والمبرم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020.
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البحرين

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زيارة وفد بحيرنى اسرائيل

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اخبار البحرين

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