وزير خارجية البحرين بعد وصوله إسرائيل: حان الوقت للتوصل لحل شامل

كتب سمير حسنى

قال عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير خارجية البحرين لدى وصوله إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى تل أبيب، لقد حان الوقت للتوصل لحل شامل يحقق الازدهار للجميع، مشيرا إلى أن الزيارة لإسرائيل بداية لتعزيز التعاون المشترك.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين فى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.