اليوم السابع
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وزير خارجية البحرين بعد وصوله إسرائيل: حان الوقت للتوصل لحل شامل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:48 ص
وزير خارجية البحرين بعد وصوله إسرائيل: حان الوقت للتوصل لحل شامل وزير خارجية البحرين
كتب سمير حسنى

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قال عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير خارجية البحرين لدى وصوله إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى تل أبيب، لقد حان الوقت للتوصل لحل شامل يحقق الازدهار للجميع، مشيرا إلى أن الزيارة لإسرائيل بداية لتعزيز التعاون المشترك.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين فى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن الزيارة تأتى لتأكيد موقف مملكة البحرين "الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعى الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة فى مجالات متعددة".

وكان أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلى قال فى وقت سابق، إن مجلس الوزراء الإسرائيلى صادق على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين".

 


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